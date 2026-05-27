“Ve lo dobbiamo dire…”. Raimondo Todaro e Francesca Tocca, la notizia emozionante viene fuori proprio adesso

L’attenzione sul percorso televisivo di Raimondo Todaro non si è affievolita dopo il suo terzo posto al Grande Fratello Vip. Il ballerino e coreografo si è infatti ritrovato al centro delle cronache non solo per la sua esperienza nel reality, ma anche per le dichiarazioni riguardanti la ex moglie Francesca Tocca. Nonostante la fine del loro matrimonio, il legame tra i due continua a essere saldo e rappresenta un punto fermo nella vita di entrambi.

Uscito dalla Casa, il primo pensiero di Todaro è stato rivolto proprio alla famiglia. Il loro incontro, avvenuto lontano dalle telecamere, è stato descritto dall’artista in un’intervista a Il Messaggero come un riavvicinamento sincero, coronato da un abbraccio caloroso. La relazione tra Raimondo e Francesca si fonda su un passato di oltre venti anni e sulla loro figlia Jasmine, elementi che mantengono vivo un legame profondo e rispettoso.

Durante il reality, Todaro aveva più volte espresso nostalgia e sentimenti forti legati alla loro storia, arrivando a parlare di un possibile matrimonio futuro. Tuttavia, le sue parole attuali chiariscono che, pur non essendoci più un rapporto sentimentale, affetto e rispetto permangono, con un interesse prioritario rivolto alla serenità della figlia, escludendo però un ritorno alla relazione di coppia.

Il ballerino ha sorpreso tutti rivelando di essere fidanzato da tempo con una donna estranea al mondo dello spettacolo. Questa scelta di mantenere la nuova relazione lontano dal gossip è stata presa d’accordo con la partner, per tutelare la sua privacy e evitare interferenze esterne. Todaro si dice soddisfatto di questa decisione, sottolineando l’importanza di preservare la riservatezza su questa parte della sua vita.

Nel frattempo, Francesca Tocca è stata protagonista di una controversa performance sul palco dell’Eurovision, dove ha eseguito una coreografia per il brano “Per Sempre Sì” assieme a Marcello Sacchetta. Il bacio di scena molto realistico tra i due ha scatenato reazioni e dibattiti sui social. Interpellato su questo episodio, Todaro ha preferito non alimentare le polemiche, dichiarando di non aver visto le immagini e mostrando un atteggiamento distaccato e privo di gelosia.