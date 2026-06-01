“Vendetta!”. Berrettini, è appena successo con l’avversario di Sinner. Tutta l’Italia gode

Dopo una maratona durata oltre cinque ore contro Francisco Comesana, Matteo Berrettini torna in campo al Roland Garros con l’obiettivo di raggiungere i quarti di finale di uno Slam, un traguardo che manca dal 2022 agli US Open. La sfida lo vede opposto all’argentino Juan Manuel Cerundolo sul Court Suzanne-Lenglen, un confronto che richiede grande tenacia sia fisica sia mentale.

Cerundolo si presenta con il morale alto, dopo aver compiuto una delle sorprese più clamorose del torneo eliminando il numero uno del mondo Jannik Sinner al secondo turno. Recuperando da due set di svantaggio, ha approfittato del calo fisico dell’azzurro per ribaltare l’incontro e vincere al quinto set.

Per Berrettini è un banco di prova importante che conferma la sua ritrovata competitività dopo anni segnati da numerosi problemi fisici e stop forzati. Il romano ha superato con successo Marton Fucsovics, Arthur Rinderknech e Comesana, quest’ultimo battuto in una vera battaglia conclusa al super tie-break del quinto set.

Match decisivo sul Suzanne-Lenglen

La partita si disputa sul secondo campo più rilevante di Parigi, il Suzanne-Lenglen. I precedenti tra i due non offrono indicazioni precise, ma la potenza del servizio e l’esperienza di Berrettini rappresentano un punto di forza contro il mancino argentino, che sulla terra battuta ha già dimostrato di poter mettere in difficoltà qualsiasi avversario.

19.15 – Berrettini vince contro Cerundolo

Nonostante qualche difficoltà nel terzo set, Berrettini riesce a portare a casa la vittoria e a passare il turno, riscattando così la sconfitta subita da Sinner.

17.50 – Berrettini domina il tie-break del secondo set

Il romano si impone nettamente nel tie-break con un 7-2, portandosi sul 2-0 nei set.

16.50 – Berrettini si aggiudica il primo set

Matteo conclude il primo set con un game perfetto, lasciando Cerundolo a zero e chiudendo 6-3 in 39 minuti.