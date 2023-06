Verona, ecco le foto delle torture compiute dai poliziotti

Qualche giorno fa sono stati arrestati cinque poliziotti a Verona per pestaggi e torture. Altri 21 risultano indagati. Nel cuore di Verona, un evento sconcertante ha scosso l’immagine delle forze dell’ordine italiane. Cinque poliziotti del Nucleo Volanti, la sezione incaricata di pattugliare la città giorno e notte, sono stati posti agli arresti domiciliari per accuse di tortura, lesioni aggravate, peculato, omissione di atti d’ufficio e falso ideologico in atto pubblico. Ora sono state pubblicate anche alcune foto e video agghiaccianti delle torture commesse ai danni di alcune persone fermate.

>>>>> Dettagli shock su Alessandro Migliore: “Gode nel rievocare le violenze”

Leggi anche: Poliziotti arrestati per violenze a Verona, le intercettazioni del capobanda: “Ora lo sfondo e lui è crollato”

Poliziotti arrestati a Verona: pubblicate alcune foto

I poliziotti che stanno indagando sui colleghi ‘infedeli’ arrestati a Verona oggi hanno pubblicato una serie di foto e alcuni video che mostrano quanto accadeva all’interno della questura di Verona. Nelle immagini si vede un poliziotto in divisa che costringe un uomo appena fermato per un normale controllo di polizia a urinare per terra. Poi, non contento, lo butta a terra e lo costringe, si legge nell’atto d’accusa, “a essere utilizzato come uno straccio per pavimenti sulla sua stessa urina”.

In un’altra sequenza di foto si vede sempre Alessandro Migliore, uno dei poliziotti arrestati a Verona, spruzzare uno spray al peperoncino in faccia al cittadino rumeno Daju Nicolae, fermato durante un normale controllo per strada. A quel punto il detenuto comincia ad avere urgenza di andare in bagno e batte contro il vetro di plexiglass, chiedendo di utilizzare i servizi igienici.