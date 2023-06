Torture e pestaggi alla questura di Verona, arrestati 5 poliziotti: ecco cosa facevano per strada Cronaca

Arrestati cinque poliziotti a Verona per pestaggi e torture: si svela un nuovo scandalo tra le forze dell’ordine. Nel cuore di Verona, un evento sconcertante ha scosso l’immagine delle forze dell’ordine italiane. Cinque poliziotti del Nucleo Volanti, la sezione incaricata di pattugliare la città giorno e notte, sono stati posti agli arresti domiciliari per accuse di tortura, lesioni aggravate, peculato, omissione di atti d’ufficio e falso ideologico in atto pubblico.

L'indagine, condotta dalla Squadra Mobile di Verona e avviata nell'autunno scorso, rivela un quadro allarmante di abusi commessi da coloro che avrebbero dovuto garantire la sicurezza dei cittadini. Secondo quanto riportato dai capi di accusa, gli agenti avrebbero pestato ripetutamente individui fermati durante controlli stradali, per poi manipolare i verbali di intervento al fine di evitare eventuali responsabilità. Non solo, un numero più ampio di poliziotti è sotto indagine: oltre ai cinque in arresto domiciliare, almeno una decina di altri colleghi sono attualmente indagati per le stesse ragioni. La gravità delle accuse ha portato al trasferimento di una ventina di agenti in seguito a rilievi di natura penale e disciplinare. Ancora più rilevante, la questura Ivana Petricca e la funzionaria del Nucleo Volanti Vanessa Pellegrino sono state trasferite in maniera improvvisa ad aprile, a seguito dell'avanzamento delle indagini. L'inchiesta è stata seguita direttamente dagli uffici centrali della Polizia di Roma, che hanno fornito il massimo sostegno all'indagine condotta dalla procura di Verona.

Questo evento segue l’altrettanto vergognoso scandalo scoppiato nella caserma dei carabinieri Levante di Piacenza, mettendo ulteriormente alla prova la fiducia dei cittadini nelle forze dell’ordine. Gli arresti rappresentano un duro colpo per la reputazione della Polizia, già scossa da scandali precedenti. Tuttavia, la risposta delle autorità dà un segnale positivo: non ci sarà tolleranza per coloro che abusano della loro posizione per commettere reati. Ogni membro delle forze dell’ordine deve essere un esempio di integrità e legalità: la lotta alla corruzione e agli abusi di potere deve essere una priorità incontestabile per garantire la sicurezza e il rispetto dei diritti di tutti i cittadini.

