Veronica Lario: “Berlusconi soffre e ce la mette tutta”

Veronica Lario partecipa al convegno di +Europa a Milano sui temi del lavoro e della politica economica. La sua presenza all’evento ha attirato l’attenzione dei media, che le hanno chiesto informazioni sulla salute dell’ex marito, Silvio Berlusconi, ricoverato dall’aprile scorso presso l’ospedale San Raffaele di Milano.



Tuttavia, Veronica Lario ha preferito non rispondere alla domanda, dichiarando che si tratta di un argomento molto personale e che c’è una persona che sta soffrendo. Ai giornalisti che le hanno chiesto se ha visto il suo ex marito e se ha avuto modo di andarlo a trovare all’ospedale San Raffaele, dove è ricoverato dal 5 aprile scorso, ha risposto: “è una domanda molto personale, preferirei non rispondere. C’è una persona che sta male, che soffre e che ce la mette tutta”. Questa affermazione mostra rispetto per l’ex marito e la sua privacy in un momento delicato della sua vita.



Il convegno di +Europa ha affrontato i temi del lavoro e della politica economica, che sono di grande importanza per il futuro dell’Italia. La partecipazione di Veronica Lario all’evento dimostra il suo interesse per questi argomenti e la sua volontà di contribuire al dibattito pubblico.