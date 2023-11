Andreas Muller e Veronica Peparini stanno vivendo un momento difficile. Dopo aver confidato al grande pubblico nel salotto di Silvia Toffanin, di aspettare due gemelline, per i due è arrivata una brutta notizia. A confidarlo è Andreas, attraverso una storia pubblicata su Instagram.

Andreas Muller: “Non vedo l’ora di diventare papà”

La coppia, conosciutasi ad “Amici” sta assieme da molto tempo e aveva cercato a lungo la gravidanza. Muller, ballerino ed ex allievo della Peparini, aveva commentato a Verissimo: “Anche se ho 27 anni sono contentissimo di stare con una donna di 52 e di fare questa cosa con lei. Non di diventare padre, ma di diventare papà di due bambine con lei. Aspettavamo a dirlo a tutti, ma devo dire che la reazione è stata meravigliosa da parte sia dei miei parenti che dei suoi. Familiari e amici sono felicissimi di questa bella notizia. E io sono prontissimo per diventare papà e vivere questo nuovo capitolo della mia vita con Veronica. Avevo il desiderio di paternità ma non avrei mai voluto farlo troppo tardi, per vivere al passo con loro, un amico. Sono già con l’attenzione meno su di me e più sul concetto di famiglia. Prima sprecavo tempo a cose inutili, che oggi posso usare in modo più bello”.

Il messaggio drammatico: “Qualcosa è andato storto”

Muller, poche ora fa, ha pubblicato sul suo account Instagram una storia ambigua: “Prima di rendere pubblica la notizia stava andando tutto bene. Questa mattina poi non vedevamo l’ora di arrivare al controllo per vederle e assicurarci che stessero bene come è sempre accaduto in questi ultimi quattro mesi. Questa mattina però purtroppo la visita non è andata come doveva andare. Ovviamente questa gravidanza è pubblica per ovvi motivi e vi ringraziamo per l’amore e la vicinanza, ora però vi chiediamo anche il massimo rispetto e senza fare allarmismi speriamo di poterci risentire presto con notizie migliori. A presto ragazzi”

Andreas Muller su Instagram pic.twitter.com/kUzbdd2brS — Trash Italiano (@trash_italiano) November 13, 2023

Non è chiaro che cosa sia accaduta ma le parole di Muller, non fanno presagire nulla di buono.