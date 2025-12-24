“Vi svaligiano casa in 15 minuti”. Ladri in Italia, la scoperta choc: come riescono a rubare tutto

Indagini e fermi a Verona
La Polizia di Stato, coordinata dalla Procura della Repubblica di Verona, ha eseguito il fermo di indiziato di delitto nei confronti di quattro cittadini albanesi, ritenuti responsabili di numerosi furti in abitazione nel territorio veronese.
I quattro uomini, di età compresa tra i 25 e i 28 anni, sono stati individuati come componenti di un gruppo criminale attivo da tempo in diversi quartieri della città di Verona.
Le attività illecite si concentravano prevalentemente nelle ore pomeridiane e serali, approfittando delle assenze dei proprietari delle abitazioni prese di mira.
Modus operandi e organizzazione
Secondo le ricostruzioni investigative, il gruppo adottava una precisa divisione dei ruoli durante i colpi.
Due membri rimanevano a bordo dell’autovettura utilizzata, con il compito di sorvegliare l’area circostante e segnalare eventuali pericoli.
Gli altri due scendevano e agivano direttamente, utilizzando strumenti da scasso specifici per forzare porte e finestre.
Tra gli strumenti sequestrati, è stato trovato anche un flessibile, occultato all’interno di un borsone, che permetteva di velocizzare le operazioni di effrazione.
Durata dei furti e oggetti rubati
In genere, il gruppo impiegava meno di quindici minuti per mettere a soqquadro l’intera abitazione, rovistando accuratamente in tutte le stanze. L’obiettivo principale dei furti era il reperimento di monili, oggetti di valore e denaro contante, che venivano rapidamente sottratti prima della fuga per eludere l’intervento delle forze dell’ordine.