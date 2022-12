Vialli, c’è ancora speranza

Sembrava fosse tutto finito. Il viaggio della (estrema) speranza a Londra. Il volo in fretta e d’ironia di mamma e fratello. E Gianluca Vialli sembrava davvero che il destino avesse detto la parola fine. Tutto era partito dalla sospensione ufficiale dall’incarico nella Nazionale nei giorni scorsi. Quindi le tristissime voci che spifferavano di un peggioramento delle sue condizioni.



L’arrivo della mamma 87enne oltremanica non lasciava presagire proprio niente di buono. Poi la sorpresa (positiva). Secondo quanto riporta dall’Ansa, proprio la signora Vialli e uno dei fratelli dell’ex bomber avrebbero lasciato l’Inghilterra per fare ritorno a casa. Decisamente uni sprazzò di luce. Certo è che se fossimo alle ultime tragiche ore, quel viaggio di ritorno non ci sarebbe stato. Al momento non ci sono dichiarazioni da parte dei parenti che sulla vicenda stanno mantenendo il massimo riserbo, come accaduto costantemente in questi anni difficili.