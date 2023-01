Vialli, il giornalista di Repubblica contro i no vax: “Ci sono esseri umani che meritano l’estinzione”

La morte di Gianluca Vialli ha scosso tutti gli italiani. Inevitabile dunque che, tra i tanti milioni di messaggi di cordoglio, dovesse scatenarsi anche qualche polemica intorno a questa triste notizia. A dare il via ad una violentissima bufera social è il giornalista di Repubblica Paolo Berizzi con un fondo pubblicato dal suo giornale e condiviso dallo stesso Berizzi sui suoi profili social con una presentazione che ha mandato letteralmente in bestia i cosiddetti no vax. Contro Berizzi, un po’ a sorpresa, arriva però anche la bacchettata del collega Piero Sansonetti.

Polemica social dopo la morte di Gianluca Vialli

“I novax che banchettano sul cadavere di Gianluca Vialli. La ferocia e l’infamia. Ci sono esseri umani che meritano l’estinzione”. È questa la frase incriminata postata da Paolo Berizzi su Twitter per condividere la sua riflessione pubblicata da Repubblica nella rubrica ‘Pietre’. Un attacco ai numerosi anti vaccinisti che popolano la rete che non poteva che creare un putiferio social.

I novax che banchettano sul cadavere di Gianluca Vialli. La ferocia e l'infamia. Ci sono esseri umani che meritano l'estinzione.#Pietre@repubblica pic.twitter.com/i3Fbv4rg5r — Paolo Berizzi (@PBerizzi) January 8, 2023

“Come avvoltoi, piombano a banchettare sui cadaveri apparecchiando il loro menù fatto di odio, follia e ignoranza. – questo invece il contenuto del pezzo di Berizzi – Sono i manganellatori No Vax che, da quasi tre anni, affollano i social network, e non perdono occasione per delirare accostando le morti di personaggi famosi ai vaccini. Ecco ciò che scrive un utente, il suo nickname non merita nemmeno di essere menzionato, su Twitter. ‘Dopo Mihajlovic anche Gianluca Vialli ci lascia. Il suo terzo siero grafenato è datato ottobre 2021’. Il messaggio accompagna lo screen del post con cui Vialli aveva annunciato, pubblicando una sua fotografia, di avere fatto la terza dose del vaccino anti Covid (‘Terza dose fatta’)”.

“I poveri ebeti che si stupiscono di Berizzi che parla di ‘persone che meritano l’estinzione’ parlando dei c.d. no vax sono il meglio. Vi siete persi tre anni di retorica oggettivamente genocidiaria, da parte di tutti i rappresentati di media e istituzioni in coro? Buongiorno”, lo attacca qualcuno. “Chi banchetta su chi! Solo pochi sciacalli, possono utilizzare sciagure a fini politici. E sono tutti di sinistra”, affonda il colpo un altro. Ma le risposte al suo cinguettio sono innumerevoli.

Io ho detto e scritto tutto il male possibile dei novax.Ok. Ma resto senza parole nel leggere che, riferendosi a loro, uno dei commentatori più autorevoli di Repubblica scrive: “ci sono esseri umani che meritano l’estinzione”.A che punto di inciviltà è arrivata l’intellettualità? — PieroSansonetti (@PieroSansonetti) January 8, 2023

“Io ho detto e scritto tutto il male possibile dei no vax. – twitta invece Piero Sansonetti – Ok. Ma resto senza parole nel leggere che, riferendosi a loro, uno dei commentatori più autorevoli di Repubblica scrive: ‘Ci sono esseri umani che meritano l’estinzione’. A che punto di inciviltà è arrivata l’intellettualità?”. Una presa di posizione che però infiamma ulteriormente gli animi dei no vax che accusano lo stesso Sansonetti di essere responsabile anche lui del clima di odio che si è venuto a creare negli ultimi tre anni contro chi non si è voluto vaccinare. “Io non avevo mai letto dichiarazioni di giornalisti che si augurano lo sterminio di una intera categoria di persone colpevole di ‘opinione sbagliata’”, ribadisce allora il giornalista in un successivo tweet.

