La storia di Margherita, salvata da uno stupro grazie a un taxista. L’ennesimo caso di violenza nel centro di Milano. Una ragazza si accorge di essere seguita per uno stupro e una rapina. Provvidenziale l’arrivo di un taxi, il cui autista, compresa la situazione, la fa salire a bordo e la salva. Margherita, questo il suo nome, è anche una tiktoker, @istnotmaggie, con più di 27 mila follower. Il racconto della sua esperienza ha raggiunto più di sei milioni e mezzo di visualizzazioni.

Margherita, salvata da uno stupro grazie a un taxista

Tiktoker inseguita: Margherita, salvata da uno stupro grazie a un taxista. La sua storia diventa virtuale su Tik Tok. “La situazione sta sfuggendo di mano. Ho appena rischiato di essere stuprata e rapinata. Ero in centro a Milano, sono ancora in stato di shock, ma spero che questo video possa contribuire a far capire la situazione pericolosa che viene sottovalutata. Stavo attraversando la strada perché ero andata dalla mia amica che abita dall’altra parte della strada, letteralmente. Dovevo solo attraversare la strada. Ero al semaforo e vedo che c’erano questi due ragazzi extracomunitari, si vedevano che non erano brave persone e iniziano a puntarmi e a indicarmi, a urlarmi cose nella loro lingua. Inizialmente mi paralizzo e per fortuna il semaforo era rosso e io mi sono spostata verso un taxi che stava arrivando verso la mia direzione. Loro erano davanti a me, ma io mi sono messa in mezzo alla strada e ho urlato al taxi di fermarsi. Questi ragazzi iniziano ad inseguirmi e a urlarmi delle cose in arabo. Non sapevo cosa fare, ero paralizzata, per fortuna questo taxi si è fermato e mi ha fatta salire. Se non fosse stato per lui probabilmente mi avrebbero violentata. Mi ha accompagnato a casa e mi ha raccontato che questa cosa gli è successa la sera prima a Porta Venezia. Ha salvato un’altra ragazza che era inseguita da questi ragazzi. Io ringrazio il cielo che non mi sia successo niente, ma vi prego state attente ragazze, è pericoloso!”.

