Vince 71 milioni ma non ottiene nulla: un caso giuridico senza precedenti

Un sogno infranto. Per molti, vincere alla lotteria rappresenta una svolta di vita: dal lusso alla sicurezza economica, fino alla possibilità di contribuire al benessere degli altri. Tuttavia, per un’anziana del Texas, questo sogno si è trasformato in un incubo legale. A febbraio 2025, la sua fortuna è stata bloccata a causa di un cambiamento legislativo inaspettato. Questo episodio ha sollevato interrogativi sulla legittimità dei servizi di lotteria online. Scopriamo i dettagli di questa complessa vicenda.

Un premio irraggiungibile

Il 17 febbraio 2025, Jane Doe, un’83enne residente in Texas, ha vinto 71,5 milioni di euro grazie a un biglietto acquistato tramite l’applicazione Jackpocket Lottery. Purtroppo, una settimana dopo, una nuova legge ha vietato l’uso di app di lotteria non regolamentate, applicando il divieto retroattivamente. Questo ha portato al blocco della sua vincita, nonostante il biglietto sia stato comprato secondo le norme precedenti.

Fino a quel momento, i residenti del Texas utilizzavano app di terze parti come Jackpocket per acquistare biglietti. Tuttavia, a seguito della vincita di Jane Doe, la Commissione della Lotteria del Texas ha vietato tali servizi in modo immediato. Le nuove normative, applicate retroattivamente, hanno bloccato il premio della donna.

Battaglia legale in corso

Jane Doe ha deciso di citare in giudizio la Commissione della Lotteria del Texas, sostenendo l’illegittimità del cambiamento retroattivo delle normative riguardanti un premio già assegnato. La donna richiede il pagamento dell’intero importo, affermando che lo stato non può modificare le regole post-estrazione. Questo caso potrebbe avere implicazioni significative negli Stati Uniti, dove molte app di lotteria operano senza una regolamentazione chiara.

La situazione ha generato un ampio dibattito non solo in Texas, ma in tutto il paese. I giocatori temono che le loro vincite possano essere annullate in modo simile. La mancanza di regolamentazioni chiare nei giochi digitali minaccia la fiducia nel sistema. La Commissione della Lotteria del Texas non ha commentato la questione, facendo riferimento alle normative vigenti.

Per Jane Doe, questa non è solo una questione economica, ma anche di giustizia. Sebbene teoricamente milionaria, non può accedere alla sua vincita. La donna desiderava aiutare la famiglia e destinare parte del denaro a cause benefiche. Ora, attende il verdetto del tribunale, sperando che la fortuna le sorrida ancora una volta.