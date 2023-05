Vincenzo D’Amico: “Ho il cancro. Ma non mi voglio arrendere”

Vincenzo D’Amico, uno dei protagonisti del primo scudetto della Lazio, ha annunciato su Facebook di essere malato. L’ex calciatore, oggi 68enne, ha dichiarato di essere affetto da una forma di tumore, ma di non volersi arrendere e di voler tirare fuori tutte le forze possibili per combattere la malattia.



Nato a Latina nel 1954, D’Amico è entrato nel settore giovanile della Lazio nel 1970, segnalato dal tecnico Tommaso Maestrelli, che lo ha fatto esordire in Serie B nel 1971, quando aveva appena diciassette anni. Dopo alcuni alti e bassi, D’Amico è diventato uno dei protagonisti del primo scudetto della Lazio nel 1974, disputando complessivamente 336 partite e segnando 49 gol con la maglia biancoceleste.



Dopo la fine della sua carriera calcistica, D’Amico è diventato commentatore televisivo, prima per le emittenti romane e poi per quelle nazionali. Oggi, il suo annuncio ha scatenato un’ondata di sostegno e di affetto da parte dei tifosi della Lazio e non solo, che hanno voluto esprimere la loro vicinanza a un grande campione e a un uomo che ha sempre dimostrato grande attaccamento alla maglia della sua squadra del cuore.