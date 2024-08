Violenta tromba d’aria in Italia, affondata barca a vela di cinquanta metri. Ci sono dispersi

Palermo, 19 agosto 2024 – Nelle prime ore del mattino, una barca a vela lunga circa 50 metri è affondata nelle acque antistanti Porticello, Palermo, lasciando un tragico bilancio di sette persone disperse. A bordo dell’imbarcazione, al momento del naufragio, si trovavano 22 persone.

L’allarme è stato lanciato intorno alle 5 del mattino, quando la barca è stata colpita da una violenta tromba d’aria che ha imperversato sulla zona, provocandone l’affondamento. La guardia costiera e i vigili del fuoco sono intervenuti rapidamente, riuscendo a salvare 15 persone. I superstiti sono stati trasportati in sicurezza a Porticello, dove sono stati assistiti dai carabinieri, dal personale del 118 e dalla protezione civile.

La barca a vela batte bandiera britannica e trasportava un gruppo di turisti che aveva scelto la Sicilia come meta per le vacanze. I sopravvissuti, già sbarcati, sono di nazionalità inglese, neozelandese, irlandese, oltre a un cittadino dello Sri Lanka. Tra i salvati, due hanno doppia cittadinanza anglo-francese. Tra loro c’è anche un bambino di meno di un anno, che è stato trasferito all’Ospedale dei Bambini di Palermo per accertamenti.

Le ricerche dei dispersi sono in pieno svolgimento: i sommozzatori dei vigili del fuoco sono già scesi in profondità per raggiungere il relitto, che si trova a 49 metri sotto il livello del mare. L’intera comunità è in ansia, mentre le autorità continuano a dirigere le operazioni di soccorso.