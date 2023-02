Violenza, cosa ha detto Cospito in carcere

“Cospito non si sente di dire nulla a chi sta compiendo azioni violente”, ma “non mi ha detto di approvarle”. Insomma, dal carcere nessuna condanna degli atti di violenza che si stanno verificando in tutta Europa. È quanto ha dichiarato l’anarchico Alfredo Cospito al consigliere regionale Michele Usuelli (candidato alle prossime elezioni lombarde con la lista Majorino Presidente), che ha fatto visita all’anarchico recluso al 41 bis nel carcere di Opera. Le azioni violente, commenta Usuelli, “ci allontanano dalla possibilità di una revisione del 41 bis”, Cospito “per ora non si sente di mandare messaggi, ma cercherò di insistere”. L’anarchico, continua il consigliere regionale, “avverte la responsabilità della sua iniziativa sul 41 bis, anche se capisce la necessità di impedire la comunicazione tra quel tipo di detenuti e l’esterno”.

>>>>> Perché continua lo sciopero della fame