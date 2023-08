Sette arresti a Palermo per violenza di gruppo. Sette giovani in arresto nel capoluogo siciliano in relazione a un caso di violenza sessuale di gruppo. Sono indagati per aver abusato sessualmente di una giovane donna palermitana. La vittima, in stato di ebrezza alcolica, è stata portata in una zona isolata nel centro della città e qui è stata violentata da alcuni dei ragazzi, uno dopo l’altro. Questa mattina, all’alba, i carabinieri hanno eseguito le ordinanze di custodia nei confronti di tre adulti e di un minore. I quattro arrestati agirono con la complicità di altri tre giovani, già in arresto lo scorso 3 agosto.

Per la violenza di gruppo a Palermo, sette arresti. L’attività investigativa condotta dai carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia Piazza Verdi, insieme ai colleghi della stazione Brancaccio. L’indagine supervisionata dalla procura locale presso il tribunale e dalla procura per i Minorenni presso il tribunale di Palermo. Durante l’indagine è emerso un “grave quadro indiziario” nei confronti dei sette ragazzi arrestati. L’Arma dei Carabinieri sottolinea che questa operazione testimonia come sia possibile combattere efficacemente ogni forma di violenza contro le donne, trovando il coraggio di non restare in silenzio e chiedendo aiuto alle forze di polizia.

