Vittorio Feltri non si smentisce mai

Vittorio Feltri non si pente. Anzi rilancia già a dicembre aveva offeso la scrittrice Michela Murgia. Adesso ritorno all’attacco con un tweet offensivo nei confronti della scrittrice Michela Murgia. “Non mi piace non per quello che dice o scrive ma perché è brutta come l’orco”. Nel frattempo Feltri ha deciso di correre per diventare consigliere regionale in Lombardia. Partito? Fratelli d’Italia.



Il fondatore di Libero aveva già attaccato e offeso Murgia a inizio dicembre, con un altro tweet in cui attaccava la scrittrice e difendeva la premier. “Meloni a scuola era la prima della classe, e ora si vedono i risultati meritati. E sapete perché la Murgia è così cattiva? Perché è brutta come una strega”.



Come ovvio, sui social è esplosa la polemica. ”Falla finita!”, “E pure il primo giorno del 2023 hai scritto qualcosa di offensivo verso una donna. Complimenti l’importante è non smentirsi mai”, scrivono gli utenti.