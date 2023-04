Vittorio Sgarbi a processo per gli insulti a Mara Carfagna: le diede della “capra”

L’ex deputato Sgarbi a processo per aver offeso Carfagna. Nel 2020 il deputato diede della “capra”, più altri epiteti irripetibili, all’allora presidente della Camera, Mara Carfagna, che gli chiedeva di indossare correttamente la mascherina. La Giunta ha approvato all’unanimità la relazione della deputata Pd Antonella Forattini, che ha ritenuto sindacabili le opinioni espresse da Sgarbi. Il sindaco di Sutri e sottosegretario alla Cultura rischia ora un maxi risarcimento.

Sgarbi portato via mentre inveisce contro Mara Carfagna, nel 2020

Sgarbi a processo per gli insulti a Carfagna

Vittorio Sgarbi a processo per gli insulti a Carfagna. Mara Carfagna, nel 2020, aveva chiesto all’esponente del centrodestra di indossare correttamente la mascherina in aula. L’allora deputata di Forza Italia, in veste di presidente della Camera, ricevette in risposta diversi insulti. Non contento, Sgarbi pubblicò ben tre video su Facebook nei quali continuava a inveire contro la collega.

“Io la mascherina la indosso come voglio e farei meglio a non indossarla perché fa male. Serve solo il distanziamento sociale. Capra!”, aveva detto. Ancora: “Mi hanno cacciato dal Parlamento per quindici giorni, la conferenza dei capigruppo del cazzo, con la “Sorcagna”, con la Carfagna, la “Sorcagna” che dice, la “Sorcagna! ecco la “Sorcagna” che dice: “Ha cercato anche di negare di avermi insultata”; ma come posso insultare una che non esiste, ma vaff…”. “Quella intollerabile cretina della Carfagna dice ‘isolatevi’; quella poveretta, in Parlamento solo per essere stata in ginocchio davanti a Berlusconi. Capre! Carfagna capra! Mi fa schifo che mi rappresentiate in Parlamento, sono stato cacciato, tornerò per mandarvi a fare in culo come vi meritate, ridicoli, schifosi, balordi, orridi, addio”.