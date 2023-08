Vladimir Luxuria contro Sabrina Ferilli: il tweet che fa discutere

In un recente intervento su X, Vladimir Luxuria ha manifestato il suo disappunto riguardo alle dichiarazioni politiche rilasciate da Sabrina Ferilli a Vanity Fair. Tali dichiarazioni sembrano non essere state particolarmente apprezzate dall’opinionista televisiva, che ha deciso di condividere il suo punto di vista sui social.



In un tweet, Luxuria ha scritto: “Non mi spaventa chi cambia opinione quando lo fa per convinzione e non per convenienza: è vero che solo gli stupidi non cambiano mai idea, altrettanto vero è che i furbi lo fanno molto spesso”. Le parole, che sembrano una chiara frecciata a Ferilli, sono diventate immediatamente virali, scatenando diverse reazioni.



Nell’intervista rilasciata a Vanity Fair, l’attrice Sabrina Ferilli, storicamente associata a posizioni di sinistra, aveva espresso la sua preoccupazione riguardo l’attuale situazione del Partito Democratico, descritto come “troppo radicale”. Ferilli aveva anche sottolineato come la sinistra dovrebbe occuparsi di questioni cruciali come il lavoro, la scuola e la sicurezza. Un punto focale del suo intervento riguardava i livelli allarmanti di analfabetismo e abbandono scolastico in Italia, lamentando che “la sinistra è stata al governo per tanti anni” senza affrontare adeguatamente questi problemi.



L’attrice aveva anche parlato della Premier Giorgia Meloni. Sebbene avesse fatto un commento ironico sulle sue elezioni sui social, Ferilli aveva poi chiarito la sua posizione nella stessa intervista, sostenendo che Meloni fosse una leader preparata e criticando la sinistra per non aver proposto alternative valide durante le elezioni.



Il tweet di Luxuria ha ricevuto diverse reazioni. Molti utenti hanno difeso Ferilli, sottolineando che le sue parole non indicavano un cambio di opinione, ma piuttosto una riflessione sullo stato attuale della politica italiana. “Devi leggere bene l’intervista. Non ha detto nulla di destra”, ha commentato un utente. Molti si sono chiesti quale fosse l’effettivo motivo del disappunto di Luxuria, invitandola a rileggere attentamente le parole dell’attrice.