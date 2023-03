Putin incontra Xi Jinping: brutte notizie per l’Occidente

Vladimir Putin incontra Xi Jinping al Cremlino e l’Occidente trema. La visita ufficiale del presidente cinese a Mosca potrebbe infatti sancire un’alleanza con la Russia che potrebbe rivelarsi un grosso problema per gli Stati Uniti e i suoi alleati. Solo pochi giorni fa il governo comunista di Pechino si era proposto come possibile mediatore nel conflitto scoppiato in Ucraina. Ma il piano di pace cinese è stato rispedito al mittente dalla diplomazia occidentale. Ora Putin e Xi ci riprovano ad avvicinarsi. E la reazione americana è durissima.

Vladimir Putin e Xi Jinping

“Sono convinto che sotto la sua dirigenza la Cina farà ulteriori passi nel suo sviluppo e raggiungerà gli obiettivi posti. – sono queste le prime parole pronunciate da Vladimir Putin di fronte al suo ospite Xi Jinping – È simbolico che 10 anni fa ci siamo incontrati qui come prima visita in veste di capo di Stato cinese. Da allora ci sono stati sostanziali passi avanti nello sviluppo delle nostre relazioni. Guardiamo con interesse alle proposte della Cina per risolvere la crisi in Ucraina”, aggiunge il presidente della Russia.

Da parte sua, Xi Jinping non si mostra meno cordiale. “Putin è un caro amico. I nostri Paesi devono avere stretti rapporti”, si permette di esclamare il presidente cinese per tutta risposta. In occasione della sua visita a Mosca, tra i souvenir in vendita nel centro nella capitale russa è comparsa anche la tradizionale matrioska, con l’immagine del presidente cinese in visita ufficiale.