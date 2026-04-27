“Voleva proteggerli”, la scoperta atroce sulla mamma che si è gettata

La depressione post partum rappresenta un quadro clinico complesso che, in casi estremi e associata a condizioni psichiatriche preesistenti o riattivate, può sfociare in gravi alterazioni del giudizio materno. Il presidente della Società Italiana di Psichiatria, Guido Di Sciascio, ha fornito un’analisi dettagliata di questo fenomeno, sottolineando la necessità di una lettura clinica attenta e differenziata.

La maggior parte dei casi di depressione post partum si manifesta con sofferenza emotiva, isolamento e sensi di colpa, senza evolvere in comportamenti violenti. Tuttavia, in situazioni particolarmente gravi, soprattutto quando non trattate, la condizione può degenerare in una distorsione della percezione della realtà, compromettendo il rapporto madre-figlio.

Secondo lo psichiatra Di Sciascio, in presenza di depressione severa e sintomi psicotici o deliranti, il giudizio della madre può essere profondamente compromesso. Tale condizione porta a una deformazione del vissuto emotivo e a percezioni distorte della relazione con i figli, confondendo il confine tra protezione e pericolo.

Questa alterazione può essere così grave da trasformare la funzione materna in una forma distorta di protezione, che in casi estremi si traduce in gesti di tipo omicidio-suicidio, vissuti dalla madre come un modo per salvare i figli da una sofferenza ritenuta insostenibile.

La descrizione clinica parla di “suicidi allargati” o omicidi-suicidi a matrice psicopatologica, dove il gesto estremo nasce da una grave alterazione dello stato mentale. La funzione protettiva materna non scompare, ma si trasforma, portando la madre a confondere cura e distruzione.

Un elemento centrale in questi casi è la perdita del contatto con la realtà emotiva e relazionale. La somma di depressione severa, insonnia, angoscia, senso di colpa e possibili deliri può portare all’incapacità di percepire i figli come individui autonomi, inglobando la relazione in una visione catastrofica senza alternative.

È fondamentale distinguere questi casi da episodi di violenza impulsiva o legata a discontrollo emotivo. Il quadro clinico descritto si configura come una crisi depressiva grave con possibili componenti psicotiche, in cui il gesto non è istintivo ma frutto di un progressivo deterioramento del funzionamento psichico.

La rottura del pensiero e la compromissione della capacità di valutare la realtà rappresentano elementi cardine di questa patologia, che evolve nel tempo fino a sfociare in comportamenti estremi.

Dal punto di vista preventivo, è essenziale non considerare la maternità come una condizione di invulnerabilità psicologica. Il periodo post partum richiede una sorveglianza non solo fisica ma anche mentale, con strumenti di monitoraggio accessibili e tempestivi.

Lo specialista evidenzia l’importanza di controlli sullo stato psicologico post partum, con attenzione a segnali quali alterazioni dell’umore, disturbi del sonno, ansia e pensieri di morte. Il ruolo della famiglia è cruciale nel riconoscere tempestivamente i segnali di sofferenza senza sottovalutarli.

Chiedere aiuto non deve essere considerato un segno di debolezza, ma una misura di tutela fondamentale per la madre e per i figli, al fine di prevenire eventi tragici e garantire un supporto adeguato.