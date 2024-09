Voli aerei, svelati i due giorni della settimana in cui i prezzi sono più bassi e puoi risparmiare sui biglietti

Sapevate che ci sono due giorni della settimana in cui volare conviene di più e si possono risparmiare parecchi soldi? Ebbene sì, e ora scopriremo quali sono e perché. Se state pianificando un viaggio e siete alla ricerca di voli economici, questo suggerimento potrebbe fare al caso vostro. Un recente studio, basato sull’analisi dei dati, ha rivelato quali sono i giorni in cui gli aerei in Europa viaggiano, in media, con meno passeggeri a bordo. A svelarlo è un articolo del Corriere, firmato da Leonard Berberi, che illustra come variano le prenotazioni e i flussi dei passeggeri ogni giorno.

“I dati sono stati ottenuti dall’analisi di documenti interni e riservati di una decina di compagnie aeree, sia tradizionali che low cost, e confrontati con quelli di alcuni aeroporti italiani”, si legge nell’articolo. Il meccanismo è semplice: più si avvicina la data di partenza e più un aereo resta vuoto, più le tariffe si abbassano, nel tentativo di riempire il maggior numero possibile di posti.

Secondo i dati relativi al tasso di occupazione medio di Ryanair, raccolti dal CEO Michael O’Leary dall’estate 2023 e analizzati dal Corriere, si è scoperto che i giorni in cui si fatica di più a vendere tutti i posti sono il martedì e il mercoledì. Nonostante ci siano meno voli in questi giorni, le compagnie aeree trovano difficoltà a riempire gli aerei, portando così a una riduzione dei prezzi. Questo perché è più vantaggioso per la compagnia abbassare le tariffe piuttosto che volare con l’aereo semivuoto. Nei voli tradizionali, il riempimento scende al 79% il martedì e al 78% il mercoledì.

Queste statistiche influenzano anche l’andamento dei prezzi. Analizzando la settimana dal 30 settembre al 6 ottobre sulle rotte Nord-Sud Italia, emerge che il prezzo più basso si registra il martedì e il mercoledì, mentre i più alti sono riscontrabili il venerdì e il lunedì. Tuttavia, va tenuto conto di particolari eventi locali, come competizioni sportive o concerti, che possono influenzare i numeri.

In conclusione, secondo Berberi, i giorni migliori per risparmiare sui voli sono proprio il martedì e il mercoledì.