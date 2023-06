“Vuoi lasciarmi prima che nasca nostro figlio, che madre sei?”: il messaggio di Alessandro a Giulia due giorni prima di ucciderla. E poi dopo averla uccisa…

Alessandro Impagnatiello ha inviato dei messaggi sconvolgenti alla sua compagna Giulia Tramontano solo due giorni prima di compiere l’orrendo gesto. La relazione tra Alessandro e Giulia era ormai segnata da tensioni e sospetti. Da tempo la donna sospettava che il suo compagno avesse una relazione extraconiugale, ma la conferma definitiva arrivò all’inizio di maggio, quando Giulia trovò un rossetto nella macchina di Alessandro, un oggetto che sicuramente non le apparteneva. Questa scoperta scatenò una furiosa lite tra i due. La chat tra i due protagonisti della tragica vicenda è diventata un tetro documento degli ultimi giorni di vita di Giulia.



Alessandro, nel tentativo di crearsi un alibi e confondere le indagini, continuò a scrivere messaggi alla sua compagna anche dopo averla uccisa. Nel messaggio inviato il 25 maggio, due giorni prima del terribile evento, Alessandro accusò Giulia di voler separarsi prima che il loro bambino nascesse. Le sue parole sono spietate: “Prima ancora di far nascere un bambino tu vuoi già dividerci? Vuoi farlo nascere con due genitori separati? Ma che madre sei!”.



La gravidanza di Giulia era già avanzata di sette mesi, e le tensioni nella coppia stavano raggiungendo un punto di rottura. I sospetti di un tradimento da parte di Alessandro avevano minato la fiducia di Giulia, e la sua richiesta di separazione sembrava essere l’unico modo per trovare la serenità che desiderava. Tuttavia, le parole di Alessandro rivelano un uomo pieno di rabbia e frustrazione, incapace di accettare la decisione di Giulia.



Nella chat, Giulia esprime il suo desiderio di mettere fine alle continue discussioni e alla tensione che aveva caratterizzato la loro relazione. Scrive: “Accetta la mia decisione e chiudiamo il discorso. Non voglio altre discussioni, frustrazioni, ansie e rabbia continua, lasciami stare. Non sono felice e vorrei ritrovare la mia tranquillità, basta”. La sua richiesta sembra ragionevole e incentrata sul benessere futuro del bambino che portava in grembo.



La risposta di Alessandro, tuttavia, è ancora più sconcertante. Egli sembra preoccuparsi solo di sé stesso e della sua posizione nella vita di Giulia. L’accusa di voler separare il bambino dai suoi genitori e il tono sprezzante con cui la insulta come madre sono indicativi di un uomo che ha perso ogni controllo e rispetto per la vita umana.



Nel proseguo della conversazione, Giulia risponde con incredulità alle accuse di Alessandro. Non riesce a comprendere come egli possa pensare di essere un padre adatto, considerando il suo atteggiamento e la mancanza di fiducia che lei nutre nei suoi confronti. Scrive: “E vuoi trovare tranquillità mettendomi da parte? Veramente, prima ancora di far nascere un bambino, tu vuoi già dividerci? Vuoi farlo nascere con due genitori separati? Ma che madre sei!!! Ma che lo chiedi? Ma ti sembra normale parlare così con un bambino in pancia? Dimmelo!”.



La situazione tra i due era diventata insostenibile. Giulia aveva perso fiducia in Alessandro e non era disposta a continuare a vivere una vita insoddisfacente al suo fianco. Sentendosi respinta e mancante di appoggio emotivo, non aveva alternative se non cercare una nuova via per garantire il proprio benessere e quello del bambino.



Le parole di Giulia mettono in luce la sua determinazione di andare avanti senza Alessandro. Non desidera più combattere né vivere una vita in cui non si sente appagata al fianco di una persona sbagliata. Sembra aver preso una decisione definitiva: “Ormai il vaso si è rotto e io non voglio sistemarlo”.



Alessandro, dal canto suo, cerca di fare la morale a Giulia, accusandola di mancare di rispetto. Non riesce a comprendere come le sue parole offensive e il suo comportamento abbiano contribuito a deteriorare la relazione. La sua reazione sembra riflettere una mancanza di consapevolezza e responsabilità per le proprie azioni.



Purtroppo, la tragica storia di Alessandro e Giulia ha avuto un epilogo terribile. Nella notte del 27 maggio, Alessandro ha ucciso Giulia, mettendo fine a una relazione già segnata da tensioni e incomprensioni. Le indagini hanno portato alla confessione del giovane uomo, che ha ammesso il suo atroce gesto.



La morte di Giulia e del bambino che portava in grembo ha scosso profondamente la comunità di Montelupo e ha lasciato una ferita aperta nel cuore delle persone che conoscevano la coppia. La tragedia ha suscitato un dibattito sulla violenza di genere e sulla necessità di rafforzare le misure di prevenzione e supporto per le donne in situazioni di violenza domestica.



La storia di Giulia e Alessandro ci ricorda l’importanza di prestare attenzione ai segnali di disagio all’interno delle relazioni e di intervenire tempestivamente per garantire la sicurezza e il benessere delle persone coinvolte. Nessuno dovrebbe vivere con paura e violenza, e ogni individuo merita di essere rispettato e amato in modo sano. Speriamo che questa tragica vicenda possa portare a una maggiore consapevolezza e azioni concrete per prevenire futuri atti di violenza domestica.