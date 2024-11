Whatsapp, arriva il segno “+” dopo l’ultimo aggiornamento: ecco a cosa serve.

WhatsApp ha introdotto una novità interessante con il suo ultimo aggiornamento: accanto alle schede per i filtri ora comparirà un segno “+”. Questo aggiornamento, disponibile inizialmente solo per iOS nella versione 2.24.21.82, consentirà agli utenti di organizzare meglio le proprie chat grazie a un sistema di schede personalizzate. Non tutti hanno ancora ricevuto l’aggiornamento, ma è previsto che arrivi progressivamente su tutti i dispositivi, inclusi quelli Android. L’aggiunta di questa nuova funzionalità mira a rendere più semplice la gestione delle chat per categorie, aiutando gli utenti a trovare rapidamente le conversazioni importanti.

Questa funzione permette di aggiungere nuove schede accanto a quelle già esistenti, come quella dei Gruppi, per applicare filtri personalizzati e raggruppare le chat a seconda delle preferenze. Alessandro Nuzzo di Money.it spiega che i nuovi filtri “permetteranno di creare schede personalizzate dove inserire le chat filtrate in base alle proprie esigenze.” In pratica, sarà possibile creare schede specifiche, come “Lavoro” per le chat d’ufficio o “Famiglia” per le conversazioni con i parenti. Così facendo, ogni utente potrà avere uno spazio dedicato a ogni categoria di contatti, migliorando la gestione delle comunicazioni. Secondo Nuzzo, questa novità “aiuterà ancora di più le persone a organizzare al meglio la propria applicazione e a ordinare le proprie chat”.

L’operazione per creare una scheda è molto intuitiva: una volta che l’aggiornamento è disponibile, si noterà l’icona “+” accanto alle schede predefinite. Cliccando su di essa, si può inserire un nome specifico per la nuova scheda, come ad esempio “Calcetto”, “Casa”, o “Amici”. Dopo aver selezionato i contatti da aggiungere alla scheda, basterà cliccare su “Fine” per salvare la nuova sezione. Questa si aggiungerà accanto alle altre già presenti nell’app, dando modo di avere le chat catalogate in base alle proprie preferenze.

Infine, l’aggiornamento offre un’ulteriore flessibilità: cliccando sull’opzione “Gestisci”, sarà possibile aggiungere o rimuovere contatti dalle schede personalizzate o eliminare intere schede, mantenendo così un’organizzazione sempre aggiornata e adatta alle proprie necessità. Con questo miglioramento, WhatsApp si dimostra attenta all’esperienza d’uso dei propri utenti, introducendo strumenti utili per chi vuole una maggiore organizzazione delle proprie comunicazioni.