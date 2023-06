Whatsapp (audio e foto) e Instagram down: cosa sta succedendo? Web

WhatsApp e Instagram, due delle più popolari applicazioni di messaggistica e social media al mondo, hanno recentemente riscontrato problemi tecnici che hanno causato disagi agli utenti. A partire dalle 20:50 di ieri sera, molti utenti hanno segnalato l’impossibilità di inviare messaggi audio e condividere foto tramite entrambe le piattaforme. Nonostante questi problemi, gli utenti sono ancora in grado di scrivere e inviare messaggi di testo senza incontrare alcuna difficoltà. Finora, non sono stati segnalati problemi riguardanti le altre funzioni principali delle applicazioni di messaggistica e del social network. Questo significa che gli utenti possono ancora chattare, condividere contenuti multimediali come video e GIF, e utilizzare le varie opzioni di privacy e impostazioni senza problemi apparenti. La problematica è stata rapidamente riportata all’attenzione delle due piattaforme, con migliaia di segnalazioni che sono giunte in pochi minuti. Tuttavia, sia WhatsApp che Instagram non hanno ancora dichiarato ufficialmente la causa dei problemi tecnici riscontrati dagli utenti. Inoltre, al momento non è stata annunciata alcuna manutenzione o lavoro in corso che potrebbe giustificare l’incapacità di inviare audio e foto tramite le due applicazioni.

Gli utenti hanno manifestato la loro frustrazione sui social media, evidenziando l’importanza delle funzionalità audio e foto all’interno delle piattaforme di messaggistica e social network. Per molti, l’incapacità di condividere foto e inviare messaggi audio ha rappresentato un inconveniente significativo, specialmente quando cercavano di comunicare in modo più ricco e immediato con i loro contatti.

Non è la prima volta che servizi di messaggistica e social media sperimentano interruzioni o problemi tecnici. La crescente dipendenza da queste piattaforme ha reso le interruzioni molto evidenti, spingendo le aziende a lavorare costantemente per mantenere una migliore affidabilità e stabilità dei loro servizi.

Al momento, non è chiaro quando saranno risolti i problemi audio e foto su WhatsApp e Instagram. Tuttavia, considerando l’importanza di queste funzionalità per gli utenti, ci si aspetta che le due piattaforme risolvano il problema nel minor tempo possibile al fine di garantire un’esperienza utente completa e soddisfacente.

Gli utenti sono invitati a tenersi informati attraverso i canali ufficiali di WhatsApp e Instagram per eventuali aggiornamenti sulla situazione e per conoscere le soluzioni messe in atto per risolvere i problemi tecnici attuali. Nel frattempo, si consiglia di utilizzare alternative temporanee per l’invio di foto e messaggi audio,