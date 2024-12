Whatsapp, come accorgerti se qualcuno ti sta spiando. Il trucco

È possibile che qualcuno stia intercettando le nostre conversazioni su WhatsApp? Assolutamente sì. E come possiamo accorgercene? Esiste un metodo semplice per scoprirlo. WhatsApp, l’app di messaggistica più diffusa al mondo, rappresenta un bersaglio allettante per hacker e malintenzionati. Nonostante la crittografia end-to-end garantisca un alto livello di sicurezza, ci sono comunque modi attraverso cui terze parti possono accedere alle nostre conversazioni.

Uno dei sistemi più comuni utilizzati dai cybercriminali consiste nello sfruttare WhatsApp Web, ma anche il phishing tramite link fraudolenti o file dannosi è una tecnica frequente. Come possiamo allora individuare eventuali intrusioni? E quali precauzioni possiamo prendere? Ecco una guida pratica.

Secondo quanto riportato da Money.it, ci sono segnali inequivocabili che potrebbero indicare un accesso non autorizzato al tuo account WhatsApp. Uno dei metodi più diffusi è l’uso di WhatsApp Web, che consente a chi spia di leggere tutte le tue conversazioni da un altro dispositivo. Come verificare se questa tecnica viene utilizzata sul tuo account? Come suggerisce Luna Luciano, ecco i passaggi da seguire:

Apri l’app di WhatsApp sul tuo telefono e accedi al menu Impostazioni.

Vai alla sezione Dispositivi collegati per controllare l’elenco dei dispositivi attualmente connessi al tuo account.

Se noti dispositivi sconosciuti o sospetti, disconnettiti immediatamente selezionando l’opzione Esci accanto al dispositivo incriminato.

Oltre a questo, ci sono altri segnali che possono indicare attività sospette, come comportamenti anomali dell’app. Per esempio, potresti trovare messaggi già letti o altre azioni non riconducibili a te.

Questi rischi evidenziano l’importanza di proteggere il proprio account. Per migliorare la sicurezza, si raccomanda di attivare l’autenticazione a due fattori (Impostazioni -> Account -> Verifica in due passaggi -> configura un PIN di sei cifre), mantenere l’app sempre aggiornata, ed evitare di aprire link o file ricevuti da contatti sconosciuti. Infine, abilita il backup crittografato per proteggere anche le copie delle tue conversazioni (Impostazioni -> Chat -> Backup delle chat).