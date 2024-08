WhatsApp, la nuova funzione permette di contattare altri utenti senza avere il loro numero di telefono

WhatsApp sta per introdurre una significativa novità che potrebbe cambiare il modo in cui gli utenti gestiscono le proprie connessioni all’interno della piattaforma. Attualmente, i contatti vengono visualizzati con il nome salvato nella rubrica del proprio dispositivo, ma presto questo potrebbe cambiare. La piattaforma di messaggistica di Meta sta infatti sviluppando una nuova funzionalità che consentirà agli utenti di creare un nome utente personalizzato, visibile a tutti i contatti.

Questa novità era già stata anticipata a maggio 2023 da WABetaInfo, un portale specializzato nel monitorare gli aggiornamenti di WhatsApp. Secondo il sito, la funzione è ancora in fase di test Beta, il che significa che gli sviluppatori di Meta stanno valutando la sua possibile integrazione nelle future versioni dell’app.

L’ultima evoluzione di questa funzione è stata scoperta nelle versioni di prova dell’app, come riportato da WABetaInfo in un articolo del 20 agosto. Oltre alla possibilità di scegliere un nome utente unico e personalizzato, sarà possibile creare un codice Pin da condividere con chi si desidera interagire, garantendo un ulteriore livello di sicurezza. Questa funzione è stata individuata nella versione Beta 2.24.18.2 per Android.

L’obiettivo principale di questa nuova funzionalità è permettere agli utenti di connettersi su WhatsApp senza dover necessariamente condividere il proprio numero di telefono. Come spiegato da WABetaInfo, “gli utenti potranno essere contattati tramite il loro nome utente, senza dover rivelare il proprio numero di telefono”. Il codice Pin fungerà da chiave di accesso per avviare nuove conversazioni, ma non sarà necessario per le chat già esistenti.

Se implementata, questa funzione potrebbe offrire un maggiore controllo e una privacy più elevata nelle interazioni su WhatsApp. Tuttavia, resta da vedere quando e se verrà effettivamente rilasciata nella versione ufficiale dell’app.