Whatsapp, ora chat e foto sono “un’arma” del Fisco: a cosa stare attenti e quando possono prelevarle

Negli ultimi tempi, il rapporto tra WhatsApp e il Fisco si è fatto sempre più stretto, dando vita a una situazione che, fino a qualche anno fa, sarebbe stata impensabile. Le conversazioni private scambiate su questa popolare app di messaggistica possono ora diventare un elemento chiave nelle indagini fiscali, portando alla luce eventuali irregolarità da parte dei contribuenti. La Corte di Cassazione ha infatti recentemente stabilito che le chat e le immagini condivise su WhatsApp possono essere utilizzate come prove legali nei procedimenti di verifica da parte dell’Agenzia delle Entrate e della Guardia di Finanza. Questo significa che anche uno scambio apparentemente innocuo tra amici o familiari potrebbe trasformarsi in un’informazione rilevante per accertare il mancato rispetto delle normative fiscali.

Ma in quali circostanze il Fisco può accedere a queste conversazioni? Le autorità fiscali possono raccogliere screenshot delle chat, immagini, video e altri file condivisi per individuare possibili illeciti, come la mancata dichiarazione di redditi o operazioni economiche non registrate ufficialmente. Un semplice messaggio in cui si discute di un pagamento ricevuto in nero o di una spesa ingente non coerente con i redditi dichiarati potrebbe fornire agli inquirenti una pista da seguire. Il punto cruciale è che WhatsApp, pur essendo percepito come uno spazio privato, può diventare un elemento centrale nelle indagini, permettendo di ricostruire dettagli sulle attività economiche e finanziarie di un individuo. Anche le immagini e i video scambiati sulla piattaforma possono essere determinanti. Una foto di un bene di lusso o di un’attività imprenditoriale non dichiarata potrebbe fornire prove a sostegno di un’indagine. Come sottolineato dal quotidiano “Leggo”, questa novità normativa solleva questioni delicate legate alla privacy, poiché gli utenti potrebbero non essere consapevoli del rischio che le loro comunicazioni possano essere usate contro di loro. Se da un lato questo strumento consente di contrastare in modo più efficace l’evasione fiscale, dall’altro apre il dibattito su quanto sia legittimo estendere il controllo delle autorità fiscali alle conversazioni private, anche quando queste non sono originariamente destinate a essere divulgate.

Le polemiche non si sono fatte attendere. Molti si chiedono fino a che punto il diritto alla privacy possa essere sacrificato in nome della trasparenza fiscale. La sentenza della Cassazione spinge i cittadini a riflettere su come gestire al meglio le proprie comunicazioni digitali, evitando di condividere informazioni che potrebbero essere fraintese o utilizzate in modo non previsto. Per ora, una certezza c’è: la tecnologia sta rivoluzionando il modo in cui vengono condotte le indagini fiscali, e WhatsApp, da semplice app di messaggistica, si sta trasformando in uno strumento potenzialmente cruciale per le autorità nel contrasto all’evasione.