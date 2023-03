Will Smith: “Quel bianco mi ha sputato!”

Will Smith

L’attore Will Smith ha ricevuto il Beacon Award dell’African American Film Critics Association per il film Emancipation di Antoine Fuqua. Durante la premiazione, l’attore ha raccontato un aneddoto divertente che è accaduto durante le riprese del film. Smith ha dichiarato che Emancipation è stato il film più difficile della sua carriera, girato all’aperto sotto il sole cocente della Louisiana.



Durante il secondo giorno di riprese, mentre girava una scena con uno degli attori bianchi, quest’ultimo ha improvvisato e, senza aver detto nulla prima, ha sputato addosso a Smith. La cosa è successa per due volte di fila, suscitando l’imbarazzo dell’attore e la risata dei presenti. Alla fine, il regista Antoine Fuqua ha interrotto la scena e chiesto all’attore di ripeterla senza sputi.



Emancipation è un film che racconta l’epopea di uno schiavo nella Louisiana del 1860. Il film è stato rinviato di qualche tempo e uscito a dicembre in sala e in streaming. Nonostante le attese, il film non è stato nominato per l’Oscar come miglior film, ma Smith ha vinto il premio come miglior attore per il film King Richard nella stessa serata in cui è stata consegnata la statuetta.



In ogni caso, Will Smith ha dimostrato ancora una volta la sua abilità nell’affrontare anche le situazioni più difficili con un pizzico di umorismo e un sorriso. La sua carriera continua a essere una fonte d’ispirazione per molte persone di colore che cercano di farsi strada nell’industria cinematografica, televisiva e musicale.