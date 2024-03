William rompe il silenzio su Kate ma scoppia la bufera

William, dopo mesi di silenzio, il principe del Galles ha deciso di uscire allo scoperto e di parlare della moglie Kate Middleton. Scopriamo insieme cosa è successo e quali sono state le sue parole.

William, la partecipazione ai Legacy Award e le parole su Kate

William, nel pieno delle polemiche per il caso della foto ritoccata, il principe del Galles ha visitato un centro per l’infanzia a Londra, sostenuto dalla famiglia reale. Durante l’evento, il figlio di Carlo e Diana ha menzionato Kate Middleton, la quale non appare in pubblico da mesi. Successivamente, la stessa sera, il principe ha partecipato ai Legacy Award, dove ha parlato sia di sua madre che di sua moglie. “So che mia madre sarebbe stata onorata di vedere un ente di beneficenza a suo nome svolgere un lavoro così stimolante per elevare i giovani da tutti gli angoli del globo. Mia madre mi ha insegnato che tutti coloro che hanno bisogno meritano un sostegno nella vita. Mi ha insegnato che ognuno ha il potenziale per restituire qualcosa e che tutti coloro che hanno bisogno meritano un sostegno nella vita. Quell’eredità è qualcosa su cui sia mia moglie Catherine che io abbiamo cercato di concentrarci attraverso il nostro lavoro, così come hanno fatto i 50.000 giovani che hanno ricevuto un Diana Award negli ultimi venticinque anni. Sono così orgoglioso di vedere questa convinzione di mia madre manifestata negli straordinari giovani che stasera ricevono il Legacy Award“.

Il duro attacco del redattore del “Daily Mail”

Il principe William e Kate Middleton stanno attraversando momenti molto duri che stanno mettendo in crisi la famiglia reale. La principessa ha da poco subito un’operazione all’addome e il suo lungo periodo di convalescenza lontano dai riflettori ha sollevato molti dubbi sulle sue reali condizioni di salute e psicologiche. ll principe del Galles è stato duramente attaccato dal redattore del “Daily Mail”. Richard Eden ha commentato le parole del principe inglese ed ha criticato il suo modo di gestire il caso della famosa foto ritoccata di Kate Middleton. “È stata posta sotto molta pressione dalle persone che dicevano ‘vogliamo una foto, vogliamo vedere come sta, diteci come sta. E finalmente Kate pubblica una foto, scattata dal marito, come viene messo in chiaro, ed ecco che viene gettata nel ‘tritacarne mediatico’. L’erede al trono non è stato un vero gentleman nel lasciare che la colpa venisse data a Kate. Per dio! È lui ad aver scattato la foto. on sono certo che il pessimo ritocco sia opera di Kate. Sembra che forse qualcuno sia venuto per sistemarle i capelli, il trucco e altre cose del genere… se è stato mandato un parrucchiere, poteva essere mandato anche un fotografo. Il ritocco è imbarazzante, ma non una grande calamità. Kate e il marito sono molto sotto pressione, ed è orribile se uno sta così male quanto lo è stata lei. A dire il vero non è nemmeno la prima volta che una foto dei reali viene modificata e vengono aggiunti elementi in post produzione”, ha dichiarato il giornalista.