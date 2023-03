Willy, nuova testimonianza al processo per la sua morte scagionerebbe i Bianchi. Il processo per l’assassinio di Willy Monteiro Duarte, avvenuto nel 2020, potrebbe essere rifatto o riconsiderato. Cambierebbe, infatti, la posizione dei due fratelli Bianchi, dopo la testimonianza di Samuele Cenciarelli. Inoltre, è slittata la prima udienza del processo in corte d’appello perché devono essere rinnovati i suoi componenti. Le rivelazioni del Corriere della Sera.

Willy Monteiro

Omicidio di Willy, la testimonianza che può far saltare il processo

Cos’ha detto Samuele Cenciarelli? Il 24enne romano sta affrontando in qualità di vittima un processo a parte per gli stessi fatti che nella notte del 6 settembre portarono alla morte di Willy. Cenciarelli era il ragazzo che tentò di difendere il giovane di Colleferro. Dalle sue dichiarazioni emerge che fu lui a subire il primo colpo inferto dai Bianchi, che secondo i medici legali avrebbe invece subito Willy. Monteiro sarebbe deceduto in seguito a soli due colpi. Quello che dichiara di aver intercettato Cenciarelli e un secondo, inferto alla carotide del giovane. La testimonianza di Cenciarelli rende dunque meno chiara la dinamica dei fatti. Secondo i difensori dei fratelli Bianchi, questa incongruenza basterebbe a dover istituire un nuovo processo o quanto meno a dover riconsiderare tutti gli elementi che hanno portato all’Appello.

Se i fatti fossero confermati, potrebbe cambiare la posizione dei fratelli Bianchi e aggravarsi di più quella dei correi, Francesco Belleggia a 23 anni e Mario Pincarelli a 21.