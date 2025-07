Kate Middleton arriva per Jannik Sinner e chi nota il dettaglio resta scioccato per lei

Domenica 13 luglio 2025, la Principessa del Galles, Kate Middleton, ha partecipato alla finale maschile di Wimbledon. Il giorno precedente, aveva assistito alla finale femminile, confermando la sua presenza al prestigioso torneo. Per l’occasione, Kate ha indossato un abito blu royal di Roksanda, con un cappello di paglia L.K. Bennett. Al suo fianco, il Principe William e i figli, George e Charlotte, hanno seguito con entusiasmo la partita. Durante la premiazione, Kate ha consegnato il trofeo a Jannik Sinner, primo italiano a vincere il torneo. Ha poi incontrato il giovane Ambrose, mostrando grande empatia.

Kate Middleton a Wimbledon, il dettaglio che preoccupa

Oltre all’eleganza di Kate Middleton, molti hanno notato un dimagrimento significativo. Questo cambiamento è stato attribuito al difficile periodo che la Principessa ha attraversato, essendosi sottoposta a terapie per un tumore addominale e a un intervento chirurgico dall’inizio del 2024.

La malattia è di dominio pubblico, e sui social alcuni utenti hanno espresso preoccupazione per il suo aspetto. Tuttavia, molti hanno manifestato affetto e sostegno, vedendo in questo ritorno un segnale di forza e speranza per chi affronta momenti difficili legati alla salute.

Durante la cerimonia, un tifoso ha urlato “Ti amo, Kate!“. La Principessa ha reagito con una risata, mostrando il suo lato umano. Questo episodio è diventato virale sui social, dimostrando l’affetto del pubblico.