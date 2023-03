Wolfgang Porsche divorzia dalla moglie: “Ha la demenza, convivenza impossibile”

I soldi contano molto nella vita. Ma non tutto. Lo dimostra la vicenda che arriva dalla Germania dove il miliardario austro-tedesco Wolfgang Porsche, manager della omonima e famosissima marca di automobili, ha chiesto il divorzio dalla moglie perché la donna è affetta da demenza. Insomma, secondo Porsche la convivenza con la donna sarebbe diventata impossibile proprio a causa della grave malattia che l’ha colpita. Ma al miliardario non passa neanche per la testa che una persona si dovrebbe amare anche nella cattiva sorte, come di solito si promette quando ci si sposa.

Wolfgang Porsche divorzia dalla moglie

Wolfgang Porsche ha la veneranda età di 79 anni. Ma pare che non si sia fatto problemi a chiedere il divorzio dalla moglie 74enne Claudia Hubner, quando ha dovuto iniziare a fare i conti con suoi gravi problemi di salute. La donna è infatti affetta da demenza e, a detta del marito, la sua malattia avrebbe portato cambiamenti drastici nella sua personalità e, di conseguenza, nel rapporto con lui.

“Soffre di demenza”

Dunque, nonostante i due stessero insieme dal 2007 e si fossero poi sposati nel 2019, Wolfgang Porsche non ha mostrato remore nel chiedere il divorzio da Claudia Hubner. Secondo quanto riporta il tabloid britannico Mirror, inoltre, “la malattia di Claudia ha reso impossibile la convivenza per lei e suo marito”. Il Mirror riporta nei dettagli i problemi motori e psichici della donna colpita da demenza che avrebbe al suo servizio quattro assistenti 24 ore su 24.