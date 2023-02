Il corpo senza vita di Yana Malayko è stato ritrovato. La ragazza di 23 anni, originaria dell’Ucraina, era scomparsa in provincia di Mantova lo scorso 20 gennaio. Ora il suo compagno, Dumitru Stratan, moldavo di 33 anni, è accusato di omicidio e occultamento di cadavere.

Yana Malayko era sepolta nelle campagne di Valle, a pochi chilometri dal paese in cui viveva e lavorava, Castiglione delle Siviere, in provincia di Mantova. Il ritrovamento è avvenuto intorno alle 15 di mercoledì 1 febbraio. L’impegno senza sosta di forze dell’ordine e privati, al termine di dodici giorni di ricerche febbrili, ha permesso il ritrovamento. Sul luogo del ritrovamento è presente la procuratrice di Mantova, Manuela Fasolato, che guida le indagini.

Il corpo della giovane si trovava in via Albana, a poca distanza dal luogo in cui il suo compagno si era impantanato con la sua Mercedes. L’episodio era avvenuto proprio il giorno della scomparsa di Yana, il 20 gennaio. Stratan, già arrestato dopo l’indagine sulle videocamere di sicurezza e altre testimonianze, deve rispondere ora di omicidio e di occultamento di cadavere, oltre a dare una spiegazione sul movente del femminicidio.

Le indagini dimostrano che Yana e Dumitru si sono conosciuti due anni fa tramite la celebre app di incontri, Tinder. All’epoca, Yana abitava ancora con la nonna a Romano di Lombardia, in provincia di Bergamo. Dopo aver conosciuto il fidanzato, dieci anni più grande di lei, la ragazza ha deciso di trasferirsi a Castiglione. I due vivevano in un appartamento della madre di lui. Dima, sorella di Yana, l’aveva assunta nel bar “Event Coffee”, in Piazza della Resistenza.

Poco prima di Natale, dopo diversi litigi, la giovane ucraina aveva deciso di lasciare Dumitru, per poi cominciare a frequentare un altro uomo. Probabilmente è stata questa decisione a motivare il trentatreenne moldavo a uccidere la sua ex.

Alcuni giorni fa, gli inquirenti avevano scoperto che i messaggi su WhatsApp che Yana aveva inviato alla sorella erano falsi. Sarebbe stato l’ex fidanzato a inviarli. Da quel momento, Stratan non ha più risposto alle domande dei pm. “Cerca di dormire, tesoro“, è stato l’ultimo messaggio che Yana ha inviato al suo nuovo amore, che ha denunciato da subito la sua scomparsa. I due dovevano vedersi di lì a poco, forse dopo un chiarimento tra lei e il suo ex.