Zelensky blasta Berlusconi. Da ridere!

Zelensky blasta Silvio Berlusconi in un’intervista al Corriere. Alla domanda sull’ultima uscita del Cavaliere in odor putiniano il presidente ucraino risponde con una durezza inimmaginabile: “Ho sentito le dichiarazioni di Berlusconi. Non lo conosco personalmente. Ma forse anche noi dobbiamo mandargli qualche cosa. Gli piace la Vodka? Noi ne abbiamo di ottima qualità in Ucraina, se crede gliela regaliamo”.

Era già successo, nell’ottobre scorso il consigliere del presidente ucraino Mykhailo Podolyak aveva anticipato lo stesso concetto dopo l’ennesima uscita berlusconiano pro-Putin: “Qualsiasi crisi apre la strada ai leader veri. Mentre il signor Berlusconi è sotto l’effetto della vodka russa in compagnia di ‘cinque amici di Putin’ in Europa, Giorgia Meloni dimostra quali sono i veri principi e la comprensione delle sfide globali. Ognuno sceglie la propria strada”.