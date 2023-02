“Zelensky è un buffone”, spunta un nuovo audio di Messina Denaro

“Zelensky è un buffone, perché l’Occidente non lo fa dimettere?“. Massimo Giletti diffonde una lunga nota audio di Matteo Messina Denaro nel corso della trasmissione “Non è l’Arena”, che il giornalista conduce su La7. Una vera e propria analisi geopolitica che indica il pensiero dell’allora latitante trapanese sulla guerra in Ucraina e non solo. Vicino a posizioni filorusse, Messina Denaro dà del buffone a Volodymyr Zelensky.

La foto segnaletica di Matteo Messina Denaro nel giorno del suo arresto

Messina Denaro su Zelensky: “Un buffone, deve dimettersi”

Della conversazione non si conoscono la data e l’interlocutore, ma la posizione di Messina Denaro è contro la stampa e la televisione: “Bisogna sapere di nostro”. Poi il boss, sotto le mentite spoglie di Andrea Bonafede, si domanda: “Perché invece di fornire armi gli Stati occidentali non dicono a questo buffone di presidente di dimettersi, sistemare le cose e fornire aiuti umanitari? Aiutarli nella loro terra a questi. Nel momento in cui succederà questo ti assicuro che sarò il primo io a fare beneficenza per queste persone, ma nella loro terra”. Quindi spiega più in dettaglio la sua antipatia verso Zelensky e la causa ucraina. Tanta la sua acredine contro l’Ucraina che è spiazzante, invece, l’accondiscendenza sulla Russia. “In genere il popolo segue la televisione e i giornali: io non sono così. Ci vogliono far capire che quelli hanno torto. Non hanno torto. Non è Putin che vuole mettere i missili in America, è il contrario“.

