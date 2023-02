Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha espresso la sua convinzione riguardo al destino di Vladimir Putin, affermando che prima o poi sarà eliminato dai membri più vicini alla sua cerchia: “Arriverà il momento in cui la vulnerabilità del regime di Putin verrà esposta all’interno della Russia. I predatori si ciberanno del loro stesso predatore. Troveranno una motivazione per sopprimere il loro assassino, ma dovranno avere una giustificazione plausibile”, ha dichiarato Zelensky in un’intervista con il giornalista Dmytro Komarov, il quale ha realizzato un documentario a un anno dall’invasione russa dell’Ucraina.

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky aveva già affermato lo scorso dicembre che la morte del presidente russo Vladimir Putin potrebbe porre fine alla guerra in Ucraina, durante un’intervista con David Letterman per il suo programma su Netflix “Non c’è bisogno di presentazioni”. Secondo Zelensky, se Putin dovesse morire, non ci sarebbe più la guerra in Ucraina.

Durante l’intervista, Letterman ha chiesto a Zelensky se la guerra in Ucraina continuerebbe anche in assenza di Putin. In risposta, Zelensky ha affermato che il regime autoritario è pericoloso perché quando il leader muore, le istituzioni possono crollare, come è successo nell’Unione Sovietica. “Per questo penso che, se lui non ci sarà più, avranno vita dura. Dovranno occuparsi della politica interna anziché di questioni estere“, ha sottolineato il leader ucraino.