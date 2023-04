Il figlio di Billy Costacurta e Martina Colombari denunciato a Milano: cosa ha fatto

Una notte folle quella trascorsa a Milano da Achille Costacurta, denunciato per resistenza e violenza contro un pubblico ufficiale. Il figlio del popolare ex calciatore Alessandro Costacurta, detto Billy, ha compiuto da poco 18 anni. Appena giovedì scorso era tornato dall’esperienza vissuta nel programma tv di Sky Pechino Express insieme alla madre, la ex showgirl Martina Colombari. I due erano stati eliminati. Ma evidentemente Achille aveva altri pensieri quando è salito su un taxi nel capoluogo lombardo mostrando subito segni di squilibrio e finendo per aggredire un vigile urbano intervenuto dopo la richiesta del tassista.

Achille Costacurta denunciato a Milano

Nella notte tra il 19 e il 20 aprile, Achille Costacurta era in giro per il Fuorisalone in zona Tortona, a Milano. Il ragazzo ha deciso ad un certo punto di prendere un taxi. Poco dopo però ha iniziato a dare in escandescenze, costringendo il tassista a fermarsi per chiedere aiuto a una pattuglia della polizia locale che si trovava in via Savona, in servizio proprio per il Fuorisalone. Parapiglia per cui poi è stato denunciato.

Erano da poco trascorse le 23 di mercoledì sera quando a Milano il giovane Achille Costacurta avrebbe iniziato a danneggiare il taxi su cui era salito. Secondo il racconto fatto dal tassista agli agenti della polizia municipale, il ragazzo stava anche urlando frasi senza senso. Riferisce il quotidiano Il Giorno che alcuni testimoni lo avrebbero anche visto lanciare accessori griffati dai finestrini.