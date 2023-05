La classifica delle migliori acque minerali: ecco quali scegliere nei supermercati italiani Cronaca

Acquistare acqua dagli scaffali di un supermercato è una di quelle operazioni che ognuno di noi compie ogni giorno. Ma quanti si soffermano a scegliere la marca con attenzione, valutando ogni possibile alternativa? Per cercare di aiutare i consumatori, ecco allora che il portale Altroconsumo ha pubblicato una classifica delle acque migliori tra quelle disponibili in bottiglia nei negozi italiani, basandosi su diversi parametri chiave che comprendono il contenuto di sali minerali e metalli e le informazioni riportate sull’etichetta. Il risultato? Presto detto. (Continua a leggere dopo la foto) Stando ai risultati dei test effettuati da Altroconsumo, ecco allora che in testa alla classifica spunta l’acqua la Recoaro Naturale, considerata la migliore tra le oligominerali. Un riconoscimento figlio anche delle scelte degli utenti, che hanno contribuito alla ricerca votando per il marchio più apprezzato. (Continua a leggere dopo la foto) Al secondo posto di questa particolare classifica c’è l’acqua naturale Smeraldina, sul mercato dal 1985 e proveniente dai Monti di Deu, nel territorio di Tempio Pausania in provincia di Sassari. Terza in graduatoria, infine, l’acqua Sorgesana, sponsor di alcune squadre di calcio italiane. (Continua a leggere dopo la foto)

Non manca, infine, un riconoscimento per l’acqua con il miglior rapporto qualità-prezzo, ovvero la Fonte Guizza, che nei test ha ottenuto un punteggio di 71 su un massimo di 100 e viene consigliata soprattutto a chi vuole risparmiare, altro elemento considerato di fondamentale importanza per i consumatori.