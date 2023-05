Supermercati: ecco la classifica di quelli più convenienti

Fare la spesa al supermercato è una azione quasi inevitabile per tutti i cittadini. Ma con la crisi economica provocata prima dalla pandemia di Covid, poi dalla guerra in Ucraina e ora dall’emergenza climatica, le persone si ritrovano a fare i conti con i prezzi sempre più alti. Per questo è importante saper scegliere i luoghi migliori dove poter spendere risparmiando il più possibile. Meglio se si tratta di un discount. A questo proposito, Altroconsumo ha stilato una classifica per determinare quali siano i migliori supermercati del settore.

La classifica dei supermercati discount di Altroconsumo

Secondo Altroconsumo, il primo in classifica tra i supermercati che si identificano come discount è Eurospin. L’azienda, che può contare oltre 300 sedi in Italia, è risultata essere la migliore nel rapporto qualità-prezzo. In base ai dati raccolti, ha totalizzato 100 che è il punteggio massimo. Al secondo posto si piazza invece In’s Mercato che fa registrare un ottimo punteggio, ma paga il fatto di non avere negozi in tutto il Paese, ma solo in alcune regioni.

Il terzo gradino del podio della classifica dei discount di Altroconsumo se lo aggiudica Aldi. Questa catena di supermercati è molto conosciuta anche nel resto d’Europa, ma in Italia è diffusa soprattutto al Nord. Ma vediamo ora quali sono le altre catene che assicurano di fare la spesa risparmiando rispetto ad un normale supermercato.