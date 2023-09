Neanche i discount si salvano dal caro spesa: la lista dei supermercati dove si può risparmiare Economia

Il caro spesa continua a farsi sentire in maniera sempre più pesante nelle tasche degli italiani. Negli ultimi anni, soprattutto dallo scoppio della crisi in Ucraina, i prezzi dei beni di prima necessità non hanno fatto che schizzare verso l’alto, provocando non poche tribolazioni soprattutto nelle fasce più deboli della popolazione. A questo stillicidio di aumenti incontrollati non si sottraggono nemmeno i supermercati discount. Ma qualche speranza per chi vuole ottenere un risparmio c’è ancora. Ecco la lista dei discount più convenienti.

Leggi anche: Arriva la social card, 380€ per le spese delle famiglie. La Cgil: “elemosina da un caffè al giorno” Caro spesa: i discount dove ottenere maggior risparmio sulla spesa Ci ha pensato come ogni anno Altroconsumo a condurre un’indagine a livello nazionale sui prezzi praticati per fare la spesa nella grande distribuzione. È vero che i rincari maggiori, fino al 15%, si sono verificati proprio nei discount. Ma supermercati e ipermercati, già più cari dei colleghi, hanno visto aumentare i prezzi rispettivamente del 12 e dell’11%. L’indagine di Altroconsumo ha avuto come oggetto oltre un milione e mezzo di prezzi di 125 categorie di prodotti in 67 città italiane. Il +15% di aumento dei prezzi della spesa nei discount, spiega l’associazione, si spiega soprattutto col fatto che queste aziende lavorano su margini piuttosto stretti. Dunque, se aumenta il prezzo delle materie prime, sono costrette a farlo pagare anche al cliente finale.

Sempre secondo Altroconsumo, poi, una coppia con due figli, che spende in media 8548 euro l’anno per la spesa, può risparmiare fino a 3455 recandosi al discount. Le città più convenienti dove fare la spesa si trovano quasi tutte al Nord, tra Veneto e Lombardia. Mentre la città più cara risulta essere Palermo. In posizione intermedia in classifica si piazzano i grandi centri urbani come Roma, Milano e Napoli. I discount che risultano essere i più convenienti per fare la spesa ottenendo un consistente risparmio sono le catene In’S Mercato, Aldi, Dpiù e Prix Quality. Ma anche diversi prodotti di marca possono essere acquistati a prezzi convenienti in supermercati come Esselunga Superstore, Famila Superstore, Ipercoop, Pam e Spazio Conad.

Leggi anche: Supermercati: ecco la classifica di quelli più convenienti