Esselunga, bufera sulla catena di supermercati dopo la nuova pubblicità Social

Poi il video della nuova pubblicità di Esselunga si conclude con lo slogan: “Non c’è una spesa che non sia importante”. Peccato però che la campagna, pubblicitaria, girata a Milano dall’agenzia creativa Small di New York, con la regia del francese Rudi Rosenberg, non sia piaciuta affatto ai frequentatori dei social.

Anche se qualcuno apprezza il video della nuova pubblicità di Esselunga definendolo “molto toccante, specialmente per chi ha i genitori divorziati”, la maggior parte dei commenti sono di segno negativo. “Mi rivolgo ai separati: i bambini soffrono molto. Pensate a loro e non ai vostri interessi”, protesta ad esempio qualcuno. “Un po’ stucchevole. Non si accosta la fragilità di un bambino di famiglia separata al reparto ortofrutta di un supermercato, ci sono altri contesti più consoni per parlarne”, ci mette il carico un altro. “In una valle di lacrime è ridotto questo Paese che si commuove per una pubblicità ipocrita, che propone il più reazionario dei cliché maschilisti. Mamma stronza, papà buono, bimba triste”, affonda il colpo una donna. Ma le reazione di questo tipo sono moltissime. Una bella gatta da pelare per Esselunga che non si attendeva certo reazioni così negative.

