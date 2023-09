(Video) Rissa in piazza San Marco a Venezia, cos’è successo

Violenta rissa a Venezia, cos’è successo. È diventato subito virale il video di una violenta lite in piazza San Marco a Venezia, tra i tavolini dello storico Gran Caffè Chioggia, nei pressi della Biblioteca Marciana. Inizialmente si è pensato a un litigio tra gli stessi camerieri del locale. La situazione è confusa, complice l’esibizione di un’orchestra proprio di fronte al bar. Ma in realtà le cose stanno diversamente. È stato un gruppo di quattro turisti stranieri ad attaccare i camerieri. Il personale, composto da sette commessi, è intervenuto per difendere alcuni colleghi. Sembra che la rissa si sia sviluppata dopo che il personale del Caffè ha negato l’uso del bagno senza consumazione agli aggressori.

>>>>> De Laurentiis indagato per falso in bilancio

>>>>>Bufera sull’Esselunga per la nuova pubblicità

Ecco il concitato momento della rissa, ripreso da alcuni passanti e divenuto virale. I fatti risalgono allo scorso giovedì 21 settembre.

Rissa al Gran Caffè Chioggia a Venezia

Leggi anche: Orrore infinito a Caivano, cosa facevano durante gli stupri.