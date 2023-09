Orrore infinito a Caivano, cosa facevano durante lo stupro: la rivelazione Cronaca

Svolta nelle indagini sullo stupro di gruppo avvenuto nel Parco Verde di Caivano, vicino Napoli, di cui sono rimaste vittime due cuginette di 10 e 12 anni. Sono infatti state emesse nove ordinanze di custodia cautelare nei confronti di sette minori e di due maggiorenni, accusati di aver commesso violenze ripetute sulle due ragazzine avvenute in un ex centro sportivo abbandonato e nell’ex stadio. A far scattare denunce e indagini sarebbero alcuni video arrivati sullo smartphone di un familiare di una delle vittime.

Leggi anche: Cugine violentate a Caivano, arrestati 9 giovanissimi: ecco chi sono Stupro di Caivano: i video girati con le vittime Infatti, da quanto sta emergendo dall’inchiesta, sembra proprio che le due ragazzine siano state costrette a subire rapporti sessuali mentre venivano riprese con il cellulare durante una videochiamata in diretta. Una delle vittime è stata ripresa in video da uno dei ragazzi. “Sentivo voci che ridevano”, ha raccontato una delle due ragazzine vittime dello stupro di gruppo a Caivano.

Nella sua ordinanza, il giudice del tribunale per i minorenni di Napoli non solo ritiene credibile il racconto delle due giovani vittime. Ma sottolinea che i video realizzati durante lo stupro di Caivano "mostrano la crudezza con cui venivano trattate dal branco le due vittime, minacciate e trattate alle mercé di cose".

In uno video agli atti dell’inchiesta, una vittima viene minacciata, tra le risate del branco, che se non si fosse prestata a consumare un rapporto sessuale avrebbero “detto tutto” al padre. In pratica sarebbe stata la ragazzina a doversi vergognare per quello che stava accadendo e non i suoi stupratori. Infine, uno degli arrestati, avrebbe chiesto su Instagram ad una delle due cuginette di fidanzarsi con lui, per poi costringerla a subire rapporti sessuali sotto la minaccia di un bastone.

