Sciame sismico ai Campi Flegrei, altre due scosse

Scosse di terremoto ai Campi Flegrei. Un nuovo sciame sismico si è verificato nella zona dei Campi Flegrei. Gli abitanti di Pozzuoli e dei quartieri occidentali di Napoli sono stati svegliati dalle scosse, che hanno fatto tremare finestre e oggetti nelle abitazioni. Due gli eventi ripetuti in mattinata con epicentro nell’area della Solfatara: uno alle 5:06 con magnitudo 2.1 e l’altro alle 8:31 con magnitudo 2.4. L’ultimo a una profondità di 2 chilometri, mentre l’altro di 5. Sono diverse le scosse che negli ultimi giorni hanno costantemente superato magnitudo 2. Lo sciame sismico dei Campi Flegrei è provocato dal bradisismo. “Potrebbe durare per anni” avevano detto gli esperti dopo gli eventi di ieri.

>>>>>Orrore infinito a Caivano, cosa facevano durante gli stupri

L’epicentro delle scosse ai Campi Flegrei

Le scosse di terremoto ai Campi Flegrei, quanto dureranno

Ancora scosse di terremoto ai Campi Flegrei. Il vulcanologo dell’Ingv Giuseppe Mastrolenzo ha lanciato un allarme: la sismicità non è mai stata particolarmente violenta nei Campi Flegrei, ma le scosse attuali potrebbero essere i precursori di un’eruzione. Secondo Mastrolenzo, l’energia rilasciata sarebbe decine di volte superiore a quella del 79 d. C. di Pompei. Il ricercatore dell’Ingv ha anche lanciato un allarme sulla comunicazione relativa al rischio eruzione: è grave che si dia per scontato che si riuscirà a prevedere l’eruzione addirittura con 72 ore di anticipo.

In risposta, la dirigente dell’Ingv Francesca Bianco ha affermato che al momento non ci sono segnali di un’eruzione imminente. La vulcanologa ha spiegato che si sta osservando un fenomeno bradisismico indotto indirettamente da una dinamica vulcanica. Negli ultimi dieci anni sono state condotte alcune operazioni di potenziamento delle attività di monitoraggio, che permettono di rilevare la sismicità in tempo reale. Campi Flegrei e Vesuvio sono tra i vulcani meglio monitorati al mondo.



Leggi anche: Michael Schumacher, gli insulti in diretta.