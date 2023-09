Michael Schumacher: il grave insulto del telecronista in diretta tv che fa scoppiare la polemica

Michael Schumacher è uno dei più grandi campioni di F1 di tutti i tempi che non ha più ripreso conoscenza da quando è rimasto vittima di un incidente sugli sci sulle Alpi francesi mentre era con il figlio Mick. Da anni ormai si sono perse le speranze di vederlo tornare a parlare e a sorridere. Anche per questo motivo suscita ancora più indignazione l’infelicissima battuta pronunciata in diretta sulla tv spagnola dal noto commentatore di Dazn Antonio Lobato. Una volta esplosa la polemica l’uomo è stato costretto a scusarsi con un post su X per aver insultato Schumacher.

Leggi anche: Michael Schumacher, la decisione drastica

Michael Schumacher insultato da Antonio Lobato in diretta tv

Il vergognoso siparietto che ha visto protagonista Antonio Lobato, conclusosi con Michael Schumacher insultato pesantemente, inizia con una battuta pronunciata da un ospite del programma di Dazn Spagna dedicato alla F1. “Lasciate che Adrian Newey tremi, (l’ingegnere della Red Bull, ndr) perché sta arrivando Antonio Lobato”, ha scherzato l’uomo.

Creo que es necesario dar explicaciones y reconocer que me he equivocado. Por favor, escuchad mi vídeo. Es un poco largo, pero creo que necesario. pic.twitter.com/89QlCMws2v — Antonio Lobato (@alobatof1) September 25, 2023

Lobato ha replicato immediatamente: “Lascia che Michael (Schumacher) tremi! Beh… Non Michael, lui non può tremare”. E poi è scoppiato in una fragorosa risata, imitato dagli altri colleghi in studio. Ma l’aver insultato il grande campione costa carissimo al commentatore.