Emergenza continua nella zona dei Campi Flegrei vicino Napoli. Attualmente si stanno registrando circa 40 scosse al giorno che, divise per 24 ore, fanno quasi due scosse di terremoto all’ora. 1200 scosse in un mese. Si tratta della caldera vulcanica più pericolosa del mondo, anche perché abitata da oltre mezzo milione di persone. Per questo motivo sale la preoccupazione tra gli abitanti. Ma anche tra gli esperti. A lasciare sgomenti sono le parole pronunciate dal vulcanologo e primo ricercatore dell’Ingv Giuseppe Mastrolorenzo.

Terremoto ai Campi Flegrei: la previsione di Mastrolorenzo

“Si potrebbe continuare così per mesi, forse addirittura per anni. – lancia l’allarme Giuseppe Mastrolorenzo sulla situazione del terremoto ai Campi Flegrei – Perché fino a quando il suolo continuerà a sollevarsi, attualmente di circa 15 millimetri al mese, i terremoti proseguiranno a turbare i sonni dei residenti”. Posizione allarmistica non condivisa da tutta la comunità scientifica, convinta che non vi siano segnali di una eruzione vulcanica imminente.

Vero è che, soltanto qualche giorno fa, proprio Mastrolorenzo era stato protagonista di una aspra polemica a distanza proprio con L’Ingv. “Se l’eruzione ci coglie di sorpresa dovremmo poter sapere cosa fare e come aiutare la gente, ma tutto questo oggi semplicemente non è stato previsto. – aveva dichiarato il vulcanologo – Il problema è che la valutazione sui livelli di allerta (al momento siamo ad allerta gialla ndr.), cioè quando passare a quello arancione e nel caso al rosso, viene presa dalla Commissione Grandi rischi sulla base di esperienze e valutazioni dei singoli membri ed è molto probabile che si arrivi a un falso allarme oppure, peggio ancora, che si ritardi l’evacuazione e ci ritroviamo magari a eruzione già iniziata”.