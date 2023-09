Napoli si è risvegliata questa mattina dopo una notte insonne, segnata da eventi naturali che hanno creato preoccupazione tra i cittadini. Intorno all’una di notte, una scossa di terremoto di magnitudo 2.5 e profondità di tre chilometri ha sconvolto la zona dei Campi Flegrei, facendosi sentire in diverse parti della città. Questo sisma non è stato un caso isolato: era l’ennesima scossa registrata in città, seguendo un altro evento sismico verificatosi intorno alle 8 di sera, sempre con epicentro nell’area flegrea.



Ma non è stato solo il terremoto a tenere svegli i napoletani. Dalle quattro di notte in poi, vento e pioggia hanno preso il sopravvento. Napoli e la sua provincia sono state colpite da un nubifragio: forti raffiche di vento hanno sfidato la città, accompagnate da scrosci d’acqua imponenti che hanno reso le strade simili a fiumi in piena.



La popolazione, ancora sotto shock, ha immediatamente preso d’assalto i social network, segnalando e condividendo entrambi gli eventi naturali.