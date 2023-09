Sophia Loren, le prime parole dopo l’incidente

Come sta Sophia Loren. “Ringrazio tutti per la vicinanza e l’affetto che mi stanno dimostrando. Sto meglio, devo solo fare riabilitazione e prendermi un periodo di riposo”. Sophia Loren è stata contattata dall’Adnkronos per parlare delle sue condizioni di salute. Ai microfoni dell’agenzia affida il suo ringraziamento alle persone che in tutto il mondo hanno seguito con apprensione le notizie sulla sua salute. La scorsa settimana l’attrice era caduta nella nella sua casa di Ginevra e si è fratturata il femore. Loren è stata dunque costretta a sottoporsi a un intervento chirurgico.

>>>> De Laurentiis indagato per falso in bilancio

Sophia Loren

Ecco come sta Sophia Loren

Le notizie sull’attrice: ecco come sta Sophia Loren. Dell’operazione subita dall’attrice romana, ottantanovenne, nome d’arte di Sofia Costanza Brigida Villani Scicolone, ha parlato invece il manager della star, Carlo Giusti: “è andata benissimo, l’intervento è stato perfetto. Adesso Sophia ha già iniziato a fare la riabilitazione, ci vorrà un po’ di riposo ma per fortuna sta andando tutto bene“.

Leggi anche: Bufera sull’Esselunga per la nuova pubblicità.