Anche Oliviero Toscani decide di entrare a gamba tesa nella polemica scoppiata intorno al nuovo spot dei supermercati Esselunga. Il fotografo e creativo lo fa naturalmente a modo suo, sparando a zero contro la cosiddetta famiglia tradizionale e contro il governo di centrodestra guidato da Giorgia Meloni. La sua intervista al quotidiano La Stampa non passa certo inosservata.

Spot Esselunga: Oliviero Toscani durissimo

“La pubblicità è politica estrema”. Così Oliviero Toscani commenta negativamente su La Stampa il nuovo spot di Esselunga. Il fotografo considera “retrograda” l’idea che sta dietro la pubblicità della catena di supermercati con la figlia di una mamma e di un papà separati. “Dio, patria e famiglia sono la rovina dell’umanità”, aggiunge poi Toscani che fa i complimenti alla segretaria del Pd Elly Schlein che ha dichiarato di non aver proprio visto lo spot: “Snob? Certo. Lo era anche Berlinguer. Anche Marx. I rivoluzionari sono sempre dei radical chic, come li chiamate voi. Schlein non ha tempo per conversazioni su cose cretine come questa”.

“Non sono né indignato né arrabbiato. – si sfoga ancora Oliviero Toscani – Quando ho visto lo spot, ho solo pensato che fosse retrogrado. Anzi, peggio: vecchio. Perché racconta un mondo che non esiste più, valori che non stanno più in piedi ma che ci viene continuamente suggerito che sono stati distrutti, quando invece semplicemente sono stati superati”. Il fotografo sospetta inoltre sospetta ci sia stata da parte di Esselunga “una precisa presa di posizione. La si vede dalla scelta dei personaggi. C’è una madre rancorosa, arrabbiata, e un padre farfallone: siamo spinti a pensare che la colpa sia di lei e, soprattutto, che la separazione sia un male, e che faccia soffrire la figlia e anche i genitori”.