Bufera social su Esselunga dopo la nuova pubblicità. La catena di supermercati è finita nel mirino degli hater per la decisione di mostrare nel video del nuovo spot una famiglia cosiddetta mono nucleo, cioè con i genitori separati. In questo caso si tratta di una madre separata e di sua figlia. C’è infatti chi ha sottolineato come la pubblicità colpevolizzi i genitori divorziati, o comunque tutte le famiglie che non rispecchiano i canoni di quella cosiddetta tradizionale. Il dibattito si è trasformato in una questione politica dopo l’intervento della premier Giorgia Meloni. Ma, oltre ai politici, anche diversi personaggi dello spettacolo hanno voluto dire la loro sulla questione. E le parole pronunciate dal cantautore Roberto Vecchioni stanno facendo molto discutere.

Leggi anche: Esselunga, anche Giorgia Meloni commenta il nuovo spot e fa esplodere la polemica

“Leggo che questo spot avrebbe generato diverse polemiche e contestazioni. Io lo trovo molto bello e toccante”, ha scritto su X la Meloni provocando così la replica di Roberto Vecchioni. Un giudizio più che positivo sullo spot di Esselunga, quello del presidente del Consiglio, che qualcuno condivide. Anche se in molti criticano il suo intervento. “Del tutto fuori luogo che la presidente del Consiglio esterni un parere, positivo o negativo non importa, su uno spot pubblicitario”, commenta ad esempio qualcuno.

Prima di Roberto Vecchioni, anche Oliviero Toscani decide di entrare a gamba tesa nella polemica scoppiata intorno al nuovo spot dei supermercati Esselunga. Il fotografo e creativo lo fa naturalmente a modo suo, sparando a zero contro la cosiddetta famiglia tradizionale e contro il governo di centrodestra guidato da Giorgia Meloni.